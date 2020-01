Un chien de Candiac en vedette à l’émission Animania

Animania | Autopromo du 8 janvier 2020

Pour la grande première, on reçoit Mélanie Maynard et Jean Marc Genereux! Ils feront la rencontre de 6 animaux exceptionnels, dont un cheval miniature magique 🐴, un chat voyageur 🐱 et un samoyède étincelant de beauté 🐶! 📺 Animania, mercredi 20h à TVA et sur le www.tvaendirect.ca 🐾

Posted by Animania on Tuesday, January 7, 2020