Un ciné-parc au Metro Plus à Candiac

Un écran géant sera aménagé dans le stationnement de l’épicerie Metro Plus à Candiac le temps de deux soirées, soit les 5 et 6 septembre, afin de diffuser des films pour les familles en formule ciné-parc.

L’activité a lieu dans le cadre de la tournée Ciné Metro. Celle-ci s’arrête dans 15 épiceries de la bannière, du 18 août au 7 octobre, pour un total de 30 soirées.

Les productions québécoises Innocent et Jeune Juliette seront respectivement présentées les deux soirs, au crépuscule, soit vers 20h30. Des boîtes-cadeaux contenant des boissons, des friandises et du maïs soufflé sont offertes par l’épicerie et ses partenaires afin que les participants «puissent profiter au maximum de leur soirée».

Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site cinemetro.ca. La soirée du 5 septembre affiche complet.