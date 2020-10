Un collectif d’artistes dévoile une œuvre en hommage au Complexe sportif de Candiac

Les Éfemmères, collectif d’artistes candiacoises, ont dévoilé l’œuvre d’art La Vague, le 24 septembre. La création qui a nécessité quatre mois de travail se veut porteuse de témoignages sur le lien d’attachement de la communauté avec le Complexe sportif de Candiac, où elle est installée.

Pour s’inspirer, peu avant le confinement provoqué par la pandémie, Les Éfemmères ont passé une journée au Complexe sportif de Candiac pour impliquer les spectateurs, joueurs, patineurs et parents.

Le résultat est décrit par les artistes Devon Reid, Agnieszka Rajewska et Nathalie Hébert comme «une dynamique et fluide installation qui porte les mots et les émotions de la communauté dans laquelle elle réside».

Il contient 81 mobiles de plastiques recyclés et papiers peints, 17 feuilles de papier peintes à la main, 22 drapeaux portant des messages heureux, 12 cotons à fromage thématiques et 9 banderoles évoquant des valeurs. Les messages sont tous écrits par les parents et jeunes qui fréquentent le lieu de patinage.

Les mobiles en matières simples et transparentes évoquent les pirouettes des danseuses sur glace et l’énergie sur la patinoire. Le papier peint à l’aquarelle dont les couleurs chaudes et froides changent d’intensité démontrent une gestuelle dans le but d’imager «l’impact de la puissance des mots et l’aspect artistique caché de l’aréna».

«Une nécessité de partage et d’abondance des pensées positives ont inspiré la création de l’œuvre, souligne le collectif. Motivation, magie, amitié, amour, passion sont les mots qui reviennent.»

Des entreprises québécoises ont également participé à la collecte d’objets recyclés incorporés à l’installation, soit Papeterie Saint-Armand à Montréal, Tissus du Québec à La Prairie et Mobico à Montréal.