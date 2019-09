Un Colloque Femmessor en Montérégie en octobre

La Montérégie sera l’hôte d’un des colloques en entrepreneuriat féminin de Femmessor, le 23 octobre. Sous la présidence d’honneur d’Hélène Demers, l’événement Rêve, ose, agis se déroulera de 8h à 17h30, à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville.

Les Colloques Femmessor rassemblent annuellement plus d’un millier de femmes entrepreneures et de gens de la communauté d’affaires à travers le Québec.

«Femmessor souhaite non seulement favoriser le nombre d’entreprises à propriété féminine au Québec, mais également contribuer à la croissance et à la prospérité de celles-ci. Les Colloques Femmessor représentent une occasion formidable pour les entrepreneures d’établir de nouveaux contacts professionnels et d’en apprendre davantage sur les meilleures pratiques d’affaires», a mentionné la présidente-directrice de Femmessor Sévrine Labelle.

Les participants du Colloque auront droit à une programmation prometteuse incluant un panel de discussion sur les limites en affaires, un l’atelier de Denis Bouchard et Geneviève Desautels Apprivoisez votre stress pour mieux vendre et influencer, une entrevue exclusive avec Hélène Demers et une conférence de la sommelière et femme d’affaires Jessica Harnois.