Un comité Parents-Secours créé à Candiac et La Prairie

Mère de deux enfants qui fréquentent l’école primaire Jean XXIII à La Prairie, Claude Robert a mis sur pied un comité Parents-Secours à La Prairie et Candiac afin de faire connaître à nouveau la mission de l’organisme, soit d’assurer la sécurité et la protection des enfants en offrant un réseau de «foyers-refuges» où ils peuvent se rendre en cas de besoin.

À lire aussi: Un service Parents-Secours à Saint-Constant ?

Demeurant près des rues Ste-Rose et Poupart, Mme Robert a remarqué qu’il pouvait y avoir un besoin à cet endroit si, par exemple, un enfant tombe à vélo où il y a beaucoup de circulation.

«Il y a beaucoup de jeunes familles et d’enfants qui se promènent et qui vont à l’école. Il y en a quatre au bout de la rue», explique-t-elle en détaillant ses motivations à créer un comité local Parents-Secours.

Le 24 mars, elle a partagé deux situations préoccupantes à ses yeux, soit un individu qui rôdait autour de l’école Jean XXIII et les passages piétons dangereux qui relient le boulevard Taschereau aux écoles qui se trouvent de l’autre côté.

«L’intention est vraiment de rendre la vie plus sécuritaire», dit Mme Robert.

Qu’est-ce qu’un «foyer-refuge»?

Le comité de Candiac et La Prairie a obtenu son accréditation officielle de l’organisme à but non lucratif Parents-Secours le mois dernier et a tenu sa première réunion du conseil d’administration le 25 mars.

Au moment d’écrire ces lignes, trois «foyers-refuges» étaient inscrits et avaient reçu l’affiche rouge de l’organisme pour s’identifier. Celles-ci sont installées pour être visibles dans leur fenêtre.

«Un foyer-refuge, c’est une famille ou une personne seule qui réside dans une habitation dont la porte est accessible au public. Quelqu’un qui est au troisième étage et dont la porte principale est barrée ne pourrait recueillir un enfant blessé, par exemple», explique Mme Robert.

Lorsqu’un individu ou une famille souhaite être bénévole, des vérifications au sujet de leurs antécédents judiciaires sont effectuées, laisse-t-elle également savoir. Le comité peut être contacté par courriel au pscandiaclaprairie@gmail.com.