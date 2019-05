Un conducteur dans un état critique à la suite d’un accident à Saint-Constant

Un homme dans la quarantaine a perdu le contrôle de sa voiture sur l’autoroute 30 ouest au kilomètre 54 à la hauteur de Saint-Constant aux alentours de 18h. Sa voiture s’est retrouvée sur le terre-plein, après vraisemblablement plusieurs tonneaux. Une information qui reste à confirmer.

«Le conducteur était seul à bord et a été conduit à l’hôpital dans un état critique. On ne connaît pas les causes de l’accident», a indiqué au Reflet la sergente Marie-Michèle Moore de la Sûreté du Québec.

Au moment de publier, cette section de l’autoroute était fermée afin de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.