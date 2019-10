Un Constantin choisi à l’émission Révolution

Le danseur Alex Francoeur, de Saint-Constant, et son partenaire Alexandre Carlos, de Montréal, ont ébloui les juges de l’émission télé Révolution lors de leur audition diffusée le 13 octobre. Le danseur à la carrière internationale confie que ce succès à la maison représente beaucoup pour lui.

«Pour mes parents, me voir à Révolution, c’est beaucoup plus gros que de me voir danser derrière un artiste international. C’est une fierté pour ma famille de me voir à la télé québécoise. C’est important pour moi», confie celui qui a dansé avec Ariana Grande et Jason Derulo .

Alex Francoeur ajoute qu’il considère essentiel de démontrer au Québec ce qu’il fait et d’avoir des projets ici.

Au surlendemain de la diffusion de son audition, il ne cache pas que le secret d’avoir été choisi en mai [lorsque le tournage a eu lieu] a été difficile à garder. Le téléphone de l’artiste ne cesse de sonner depuis qu’il a été dévoilé.

«C’est une grosse dose d’amour. C’est émouvant de voir qu’autant de gens nous soutiennent et veulent nous voir réussir dans cette aventure», dit le danseur de 26 ans.

Celui qui a participé à plusieurs projets télévisés, dont Dancing With The Stars, aux États-Unis, considère que Révolution est une compétition «qui met vraiment le danseur et son art de l’avant, plutôt que derrière une production ou un artiste».

Revolution Episode 1 Et oui Alexandre Carlos et moi avons décidé d'embarquer dans l'aventure Révolution. Révolution c'est des émotions fortes, c'est une chance de créer pour nous même mais surtout une chance de partager cette scène avec de talenteux danseurs du Québec. En espérant que vous avez aimé notre première pièce hier soir et on ce retrouve au FACES-À-FACES 🙂 Un gros merci à Roxi Bidou Saxon Fraser & Kim Gingras pour la consultation de notre chorégraphie <3 Merci à Tripoli Studios Inc. pour les studios de répétitions qui nous permettent de nous dépasser. Un plaisir de créer sur une chanson de 2 artistes Québécois Ludovick Bourgeois & Fred St-Gelais ¨Desert Song¨ Posted by Alex Francoeur on Monday, October 14, 2019

En duo pour se pousser

Alex et Alex dansent ensemble depuis deux ans.

«J’avais envie de vivre ces émotions-là avec quelqu’un, explique Alex Francoeur. On se pousse l’un et l’autre. Nous avons une connexion artistique qui fait que créer ensemble, c’est du pur bonheur».

Au niveau de la chorégraphie, travailler à deux permet aux danseurs d’élever le niveau de difficulté technique et de se challenger. Un duo d’hommes danseurs leur donne également l’opportunité d’effectuer des mouvements qui demandent plus de force physique.

Prochaine étape

«Les commentaires des juges nous ont boosté pour défoncer des portes au prochain round. Ils voient tout le travail qu’on a mis et qu’on a plus à montrer», laisse savoir Alex Francoeur.

L’un des danseurs du duo Les Twinz, Larry Bourgeois, a dit avoir aimé la synchronisation et la joie de danser d’Alex et Alex sur scène.

C’est d’ailleurs l’émotion que le duo voulait exprimer avec sa chorégraphie sur la pièce Desert Song de Ludovick Bourgeois et Fred St-Gelais.

Les danseurs veulent dévoiler des facettes différentes de leur technique et de leur personnalité pour la suite, à l’étape des face-à-face. On ignore pour le moment quand leur prochaine performance sera diffusée.

De son côté, Alex Francoeur, qui demeure à Los Angeles pour mousser sa carrière internationale depuis quatre ans, est revenu au Québec pour participer à Révolution et y restera pour le moment.

«Je vais voir ce que tout ça m’apporte. J’aime l’idée d’avoir les portes ouvertes ici et à l’international. Ça peut m’aider aux États-Unis aussi», dit-il.

En 2020, le danseur sera à l’affiche dans la comédie musicale A Week Away, tournée récemment à Nasvhille et réalisée par Kenny Ortega, connu pour High School Musical et Camp Rock.