Un Constantin jouera dans «District 31»

Samuel Vendette, 12 ans, a décroché son premier rôle parlé dans une des plus populaires séries au Québec présentement, District 31.

Le résident de Saint-Constant a récemment tourné pendant deux jours aux côtés de Michel Charette, Geneviève Brouillette, Catherine Proulx-Lemay et Sébastien Delorme. Le plateau de tournage se trouve à Longueuil.

«Ils ont été vraiment gentils avec moi, dit-il. Ils m’ont traité comme si j’étais leur ami ou un membre de leur famille.»

Samuel Vendette figurera dans sept scènes, dont cinq parlées, qui seront diffusées sur deux épisodes dans la semaine du 5 octobre. Il a eu une semaine pour apprendre une trentaine de répliques de différentes longueurs et estime s’être bien débrouillé sur le plateau.

«À mon avis, ils voulaient que je sois le plus naturel possible, analyse-t-il. On a tourné les scènes un maximum de deux ou trois fois, plus la prise d’images.»

Pour des raisons de confidentialité, il n’a pas le droit de dire un mot sur son rôle ni de dévoiler aucun détail au sujet de l’intrigue de cette série de l’heure qui entamera sa 5e saison sous peu.

Néanmoins, le membre de l’agence artistique Carrousel a impressionné par la directrice de casting Lucie Robitaille lors de l’audition filmée qu’il a fournie.

«Il avait auditionné pour le rôle muet d’un garçon et quand ils l’ont entendu, ils ont dit que ça aurait été du gaspillage!» raconte sa mère, Chantal Brossard, en riant.

Tournage en temps de COVID-19

L’expérience a donné la piqûre à l’adolescent à la mémoire phénoménale de vouloir revivre l’expérience au plus tôt. Le tournage dans le contexte de la COVID-19 ne l’a pas embêté.

«Il y a avait des règles strictes, comme la règle de distance de deux mètres de toute personne, le port du masque et la prise de température en arrivant le matin. C’était une expérience différente, mais amusante», analyse celui qui côtoie le monde de la télévision et du cinéma depuis l’âge de 3 ans.

Autres rôles

Rôles muets à la télévision dans:

Testé sur des humains,

Gags Juste pour rire,

Mémoires vives,

Un tueur si proche,

LOL :),

L’Auberge du chien noir,

Toute la vérité,

Trauma.

Dans des publicités: