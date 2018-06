Un constructeur chinois s’inspire largement de l’Urus de Lamborghini

Article par Olivier Beaulieu

Il arrive qu’un nouveau produit sur le marché ressemble drôlement à un autre déjà commercialisé. Après tout, on s’inspire tous quelque part! Mais parfois, c’est clairement du plagiat. En Chine, un constructeur du nom de Huansu Auto a lancé un VUS d’entrée de gamme au design plutôt familier, celui de l’Urus du constructeur italien Lamborghini.

Effectivement, le VUS du nom de C60 Hyosow ressemble drôlement à l’Urus, ne trouvez-vous pas? Cependant, il n’est pas de taille à affronter l’utilitaire sport de Lamborghini. Sa réplique chinoise est équipée d’un moteur de 1,5 litre développant 150 chevaux ou d’un 2,0 litres turbo de 181 chevaux. Le Lamborghini Urus est quant à lui mu par un V8 à double turbo de 4,0 litres. Il est équipé d’une boîte automatique à huit rapports et offre une puissance de 650 chevaux ainsi qu’un couple de 627 lb-pi. L’accélération de 0 à 100 km/h? 3,6 secondes.

Pour couronner le tout, le C60 Hyosow sera vendu entre 100 000 et 150 000 Yuan (entre 20 000 $ et 30 000 $ CAN), contrairement aux quelques 232 000 $ demandés pour obtenir un Urus.

Le manufacturier asiatique annonce que le VUS ne sera vendu qu’en Chine et qu’il sera disponible dès décembre prochain. Lamborghini, quant à lui, semble ignorer cette situation. Après tout, les deux véhicules ne sont pas comparables outre le design.