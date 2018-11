Un couple à la découverte du Groenland pour une bonne cause

Crédit photo : Photo tirée de la page Facebook @Exploretheworld2018kayak

Caroline Nadon et son conjoint Eric Vaillancourt ont toujours souhaité explorer le monde en aventuriers. Le couple de Candiac a décidé de réaliser son rêve en participant à Opération Groenland 2 du 21 juillet au 4 août, un voyage sur terre et sur mer au profit d’une cause.

«Je voulais organiser un événement pour amasser des fonds à Opération enfant soleil. Sur leur site, je suis tombée par hasard sur ce voyage. Je trouvais que c’était une belle opportunité de faire d’une pierre deux coups», explique Mme Nadon.

Opération Groenland est un voyage caritatif d’une vingtaine de personnes organisé par le groupe Karavaniers. Chaque participant doit assumer les frais d’expédition 5350$ en plus des coûts de leur équipement personnel.

«On part à zéro. Nous devons avoir des sacs de couchage, des vêtements chauds, des bottes, etc. On a calculé que nous devions chacun prévoir 1500$ en dépense», poursuit la Candiacoise.

«Ça va être la première fois qu’on fait un voyage d’aventure. On veut vraiment explorer ce côté-là du globe terrestre.» – Caroline Nadon

À ces sommes s’ajoute un montant minimum de 2500$ en dons qui seront versés à Opération enfant soleil, soit 5000$ pour le couple. Dans ce cas-ci, Mme Nadon indique que diverses activités d’autofinancement auront lieu pour qu’ils atteignent cet objectif.

«Nous avons déjà organisé un souper-spaghetti», lance-t-elle.

Pas d’appréhension

Caroline Nadon souligne la beauté à venir de ce voyage. Le couple se retrouvera sur la côte Est du Groenland, d’Angmagssalik à Sermiligaaq, l’une des dernières demeures de la culture inuite.

Les participants formeront deux groupes: l’un parcourra les glaciers de Karale (un des principaux glaciers de la région) en kayak de mer et l’autre traversera les aiguilles granitiques de Storebror à pied. Tous partageront le même campement pour deux nuits avant d’inverser les rôles.

Si tous peuvent prendre part à l’aventure, un minimum d’entraînement est souhaitable.

«On parle de quatre à cinq jours de marche de six à huit heures. Il faut être en forme», dit-elle.

À cet effet, les personnes qui désiraient prendre part à l’aventure ont passé une journée au Mont-Orford pour une randonnée de huit heures afin d’évaluer leur condition.

Pour suivre leurs démarches et les activités d’autofinancement de Mme Nadon et son conjoint, on peut se rendre sur leur page Facebook à @Exploretheworld2018kayak.

Quille-o-thon

La prochaine activité en vue de réaliser la récolte de 5000$ pour Opération enfant soleil sera un quille-o-thon au Salon de quilles Rive-Sud (3366, chemin Chambly à Longueuil), le 17 novembre, à 19h. Les dons amassés permettront de bonifier les sommes remises aux quatre grands centres pédiatriques (Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants, CHU de Sherbrooke) ainsi qu’aux centres hospitaliers et organismes à travers le Québec.

Ces sommes, distribuées au printemps 2020, contribueront à améliorer la qualité des soins offerts aux enfants par l’acquisition de divers équipements spécialisés.