Un couple célèbre 70 ans de mariage

Un couple de Châteauguay a célébré un anniversaire peu commun cet automne.

Simonne Valois et Fernand Desroches ont fêté, le 8 octobre, leur 70e anniversaire de mariage.

«Leurs secrets c’est l’Amour, la confiance, l’harmonie, la patience, la fidélité et surtout leur grande foi qui les a aidés à passer à travers les épreuves difficiles», témoignent leurs enfants dans un message envoyé au journal. «En tant qu’enfants, pour nous, ils sont un très bel exemple que l’amour peut vaincre tous les obstacles de la vie. Avec leur amour inconditionnel, ils nous ont tout donné ce qu’ils pouvaient. Ils nous ont transmis de très beaux principes de vie qui vont nous servir pour toujours. Nous sommes fiers d’eux, nous les aimons et leur souhaitons encore de belles années de santé et de bonheur.»

Simonne Valois et Fernand Desroches en 1949.

Toujours actifs

À 91 et 93 ans, les deux sont toujours actifs. «Fernand prend ses marches quotidiennement et joue encore au bowling pendant que Simonne fait des activités à la résidence», font part leurs enfants.

Histoire de la famille

Le couple s’est marié 8 octobre 1949 en noce triple avec une des sœurs de Simonne et une des sœurs de Fernand à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Ville-Emard. Les tourtereaux ont vécu 60 ans dans leur maison de la rue Legault à Mercier avant d’emménager dans une résidence à Châteauguay. Neuf enfants sont nés de leur union, sept garçons, dont trois sont décédés à ce jour, feu Jean-Claude, un garçon décédé à la naissance, Robert, feu Denis, Richard, Bernard et Michel, ainsi que deux filles, Pierrette et Jacqueline.

«Malgré 8 enfants à la maison, Simonne a travaillé 23 ans chez Columbia électrique à Saint-Isidore pour aider à subvenir au besoin de la famille pendant que Fernand roulait de longues heures pour faire vivre sa grande famille. Il a travaillé comme chauffeur de camion de 1947 à 1989 pour Les Toiles Johnson ainsi que plusieurs autres compagnies, relatent leurs enfants. Au printemps 1989, ils ont pris leur retraite pour voyager, faire du camping et profiter de la vie.»

Familles nombreuses

Les deux sont issus de familles nombreuses. Née en juin 1928 à Saint-Hyacinthe, Simonne est la 2e de 10 enfants. Fernand, qui a vu le jour en mars 1926 à Montréal, est l’aîné d’une famille de 14 enfants. Leur histoire d’amour a commencé lors de leur rencontre en juillet 1948 à Montréal. 70 ans plus tard, ils ont 12 petits-enfants et 11 arrière petits-enfants.