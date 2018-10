Un couple se marie à bord d’un Porsche Cayenne

Article par Olivier Beaulieu

Lorsqu’on est animé par une passion débordante, les limites du raisonnable ne sont souvent pas rationnelles, bien au contraire! Et le domaine de l’automobile n’en fait pas exception! Le manufacturier Porsche a dernièrement uni par les liens du mariage un couple pour la première fois à son Centre d’essai d’Atlanta aux États-Unis. En plus de célébrer leur union dans une salle de montre à couper le souffle, les nouveaux mariés ont terminé leur cérémonie sur la piste de course, filant à vive allure à bord d’un VUS.

À l’intérieur du Centre d’essai Porsche d’Atlanta où la cérémonie s’est tenue se trouvaient plusieurs voitures historiques et récentes du constructeur. Par la suite, le couple Samantha et John, deux membres du Club Porsche, ont scellé leur union sur la banquette arrière d’un tout nouveau Porsche Cayenne alors qu’il parcourait la piste de course d’un peu plus de deux kilomètres.

Selon les dires du marié, les invités ont adoré leur expérience. Et que vous soyez passionné de voiture ou non, il est vrai que ce n’est pas un mariage comme les autres! L’histoire ne dit cependant pas le coût de la location de la salle et de la piste ni combien de convives elle peut accueillir. Le président et chef de la direction de Porsche Amérique du Nord, Klaus Zellmer, a cependant affirmé que les Centres d’essais Porsche sont disponibles et conçus pour accueillir une foule d’événements de tous genres. Alors si vous êtes passionnés par la marque et leurs produits, pourquoi ne pas vous marier en dérapant sur la glace lors de l’événement de conduite hivernale Camp4? Ce serait assurément une activité mémorable!