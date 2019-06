Un cours de danse en ligne pour les nuls à Saint-Philippe

Si, comme moi, vous vous empressez de quitter le plancher de danse lorsque vous entendez les premières notes de Man, I feel like a woman pour ne pas ruiner la chorégraphie, le cours de danse en ligne pour les nuls offert à Saint-Philippe est tout indiqué!

Chaussé de ses souliers à bout pointu, Michel Bondu s’installe à l’avant. Les quelques participantes, dont l’auteure de ses lignes, fixent ses pieds pour être certaines de ne pas manquer un seul mouvement.

«On va commencer par le continental, puisque c’est la base», précise le professeur qui enchaîne les pas vers la droite, puis vers la gauche.

Les autres élèves et moi-même réussissons à bien maîtriser le tracé. Après quelques minutes de répétition, M. Bondu estime que nous sommes suffisamment prêts pour ajouter une trame sonore, en l’occurrence I’m alive de Céline Dion.

Je saisis rapidement qu’il n’y a aucune gêne au sein du groupe. De toute façon, je ne peux pas me cacher dans le fond de la classe, puisque je serai nécessairement à l’avant du groupe à un moment ou un autre… Je sais que je n’ai pas tourné au bon moment au début, mais j’en ris, me laissant transporter par le rythme et les sourires contagieux des autres participantes (toutes des femmes lors de mon passage).

La prochaine étape est le Achy breaky dance. Apprendre cette nouvelle chorégraphie me paraît insurmontable. Non seulement cette danse est l’une des plus connues du milieu, mais elle nécessite aussi de bouger les bras…

«Évitez de faire des grands pas. Ce sera plus simple et vous resterez sur le tempo», conseille Sylvie Blanchard, conjointe de M. Bondu et professeure de danse en ligne.

Je ne boude pas mon plaisir et j’exécute chaque mouvement. Je dois avouer que je ne pensais rester pendant bien longtemps, mais je ne peux pas résister à l’envie de poursuivre mon apprentissage. Nous enchaînons avec le style cab driver, qui demande notamment de se déplacer en diagonale. Au bout d’environ 40 minutes, je maîtrise bien les différentes chorégraphies et j’ai déjà hâte de montrer le fruit de mes efforts à mes collègues.

Patience

Michel Bondu et sa conjointe sont d’excellents professeurs et font preuve d’une grande patience avec nous.

«C’est la clé pour que tout le monde ait du plaisir, expliquent-ils. Il faut constamment répéter. On n’apprend pas une danse du premier coup.»

Le couple danse ensemble depuis les années 70, me raconte-t-il pendant une pause. Ils partagent leur passion de la danse en ligne à l’année, l’hiver en Floride, l’été à Saint-Philippe. C’est la première fois qu’ils offrent un cours pour les débutants.

«Tout se passe dans le plaisir. L’ambiance est détendue. On enseigne des styles qui se trouvent facilement sur le web pour que les participants puissent pratiquer à la maison», indique M. Bondu.

Les élèves rencontrées reconnaissent qu’elles ont oublié quelques mouvements appris lors du cours de la semaine dernière.

«On pratique notre mémoire et on bouge en même temps. C’est comme une thérapie», disent-elles.

«Sympathique, amusant, plaisant, drôle»; les qualificateurs que les participantes emploient pour décrire ces cours sont les mêmes que j’utiliserais. L’enthousiasme du groupe m’a donné le goût d’enfiler un chapeau de cowboy et d’y retourner pour m’initier à de nouveaux pas de danse! «Dansez avec moi, le Achy breaky dance, frappez des mains, allez suivez les pas…»

Information

Les cours de danse en ligne pour les nuls sont offerts les lundis et mercredis soirs, de 18h30 à 19h30, jusqu’au 21 août au Complexe Élodie-P.-Babin à Saint-Philippe. L’inscription se fait en ligne sur le site web de la Ville. La session complète coûte 40$.