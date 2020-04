Les huskies sont de magnifiques chiens de compagnie et possèdent aussi un tempérament particulièrement sociable.

Certains d’entre eux sont un son singulier, et il n’est pas rare qu’on dise qu’un husky nous « parle ».

Dans ce cas spécifique, on dirait plutôt qu’on se fait crier dessus… Sérieusement, je ne suis pas trop certain si j’en suis bouche bée ou apeuré! On ne s’attendait pas à ça!