Un cycliste atteint 240 km/h à l’aide d’un Porsche Cayenne Turbo

Article par Olivier Beaulieu

En publicité automobile, on voit souvent des manufacturiers tenter d’effectuer le stunt de l’heure en réalisant un exploit pratiquement impossible dans l’optique d’obtenir une visibilité importante sur le web. Mais parfois, il arrive que certaines voitures jouissent d’une plateforme impressionnante sans même qu’elle ne soit sollicitée. C’est le cas notamment du Porsche Cayenne Turbo 2018 qui a servi à l’équipe de Neil Campbell pour enregistrer le nouveau record européen de vitesse à vélo. 240 km/h et rien de moins!

L’histoire est à la fois cinglée et inspirante. En 1986, David Le Grys a tenté l’exploit d’atteindre 170 mi/h, soit 272 km/h, mais à cause de la pluie, il a dû s’arrêter à 176 km/h. Il y a quelques années, Guy Martin a contacté Le Grys et lui a proposé de terminer ce qu’il avait commencé en entraînant Neil Campbell, un architecte de 42 ans qui allait devenir le détenteur du record européen de vitesse à vélo. Et pour couronner le tout, ils ont fait de l’évènement une occasion pour amasser des fonds au profit de la fondation britannique des maladies du cœur.

En 2016, lors de leur première tentative, l’équipe de Campbell a réussi à établir le record du Commonwealth en atteignant 182 km/h. Mais puisque Le Grys et Martin désiraient atteindre les 272 km/h, ils ont perfectionné leur technique, modifié le vélo et ils se sont procurés un Porsche Cayenne Turbo 2018 tant pour ses qualités sur la piste que son gros gabarit.

Le fonctionnement est plutôt ingénieux. Le vélo a été accroché au VUS jusqu’à ce qu’il atteigne 175 km/h, lorsqu’on a coupé le câble. Ensuite, le cycliste a pédalé par lui-même pour atteindre 240 km/h devant le radar de vitesse. En entrevue, Campbell a affirmé avoir été impressionné par la stabilité du vélo à une si grande vitesse! De plus, il avoue être encore ébahi devant la rapidité à laquelle le Cayenne Turbo accélère. « C’était comme être derrière une fusée! »

Le VUS est mu par une motorisation V8 biturbo de 4,0 litres développant 520 chevaux et un couple de 553 lb-pi de couple. Il atteint les 100 km/h en un temps impressionnant de 4,5 secondes. Attachez vos ceintures! Quoi qu’il en soit, Porsche bénéficie d’une plateforme intéressante grâce à cet exploit du cycliste et de son équipe! Peut-être l’équipe aura-t-elle une édition 2019 pour leur prochain essai. Qui sait?