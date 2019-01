Un début d’année festif pour la CCIRS

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Robert Côté

Plus de 500 gens d’affaires s’étaient donné rendez-vous au DOCK 619 le 9 janvier pour le Rendez-vous du président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), le plus grand événement de réseautage en Montérégie. Des gens de partout sur la Rive-Sud se sont réunis pour tisser des liens d’affaires et stimuler la croissance économique de la région.

Plusieurs élus, maires et députés, sont venus à la rencontre de la communauté d’affaires, dont le ministre responsable de la Montérégie Christian Dubé.

Le président de la CCIRS a profité de l’occasion pour inviter les participants qui ne sont pas encore membre de la Chambre à y adhérer.

«Vous faites ainsi le choix d’allier votre voix aux quelques 1400 membres et de profiter d’une foule d’avantages, a souligné Me Richard D’Amour. La CCIRS, c’est votre chambre, celle qui va au front pour défendre vos intérêts, celle qui écoute vos préoccupations, celle qui vous rassemble, comme ce soir.»

Lors de son allocution, la mairesse de Longueuil a de son côté réitéré l’importance pour la Ville de s’impliquer dans le programme Leadership au féminin 2019, lequel sert de tremplin aux femmes en affaires pour propulser leur carrière vers de plus hauts sommets.

«La Ville de Longueuil est fière de collaborer avec la chambre de commerce la plus dynamique du Québec», a déclaré Sylvie Parent.

L’événement était présenté par Fortier D’Amour Goyette, en collaboration avec DEL, Intuit, la Ville de Longueuil, Moquin Amyot et le nouvel Hôtel Imperia.

(Source: CCIRS)