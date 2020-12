Un dépanneur de Delson vend des produits M&M

Les clients du Dépanneur Delson peuvent non seulement acheter le journal, de la gomme et du lait, mais aussi des crevettes, des hors-d’œuvre et des desserts surgelés de la marque M&M depuis le 3 décembre.

Emboitant le pas à d’autres dépanneurs de la chaîne Beau-Soir, les propriétaires, les frères Yves et Martin Barbeau, offrent des produits du plus gros détaillant de mets surgelés au Canada. Ce, grâce à une entente exclusive signée il y a presque deux ans par leur grossiste en alimentation Beaudry & Cadrin et M&M.

La section appelée Les aliments M&M express dépasse les attentes des propriétaires du dépanneur du boulevard Georges-Gagné depuis plus de 35 ans.

«On avait entendu parler du concept et vu la demande et le développement à Delson, on a pensé que ce serait une bonne idée. Mais on ne s’attendait pas à une réponse aussi enthousiaste de la part de la clientèle», avoue Yves Barbeau, l’aîné.

Pour aménager la nouvelle section, les propriétaires ont dû réorganiser l’intérieur de leur commerce, remplacer des frigos et installer d’énormes congélateurs. Selon André Hogue, conseiller en gestion chez Beaudry Cadrin, l’investissement se situe normalement autour de 30 000$.

Les propriétaires voient leur nouvelle section comme un complément à leur offre et non comme un prétexte seulement pour améliorer leur achalandage dans le dépanneur.

«Les dépanneurs ne sont plus ce qu’ils étaient. Les produits qu’on y vend ne sont pas tellement plus cher en raison du volume, explique M. Barbeau. Puis, avec la COVID, les gens ont pris l’habitude de venir s’approvisionner en aliments, comme la farine, chez nous.»

Seul détaillant dans la région

Environ 120 dépanneurs disposent désormais d’une section de surgelés M&M express, selon M. Hogue.

«On priorise la bannière Beau-Soir, explique-t-il, mais il n’y a pas de kilomètres de protection. Cependant, on ne veut pas diluer la marque.»

Pour le moment, le Dépanneur Delson est le seul de la région du Reflet à offrir Les Aliments M&M express. Les autres les plus près sont situés à Napierville, Lacolle et Saint-Jean-sur-Richelieu.

C’est aussi le seul endroit du coin à détenir des mets M&M depuis la fermeture du franchisé du même nom, au printemps 2019, à Saint-Constant. Les plus proches bannières Les Aliments M&M se trouvent à Brossard et Châteauguay. Celles-ci sont les seules à offrir les quelque 500 produits de la marque. Un express en dispose de moins d’une centaine.