Un détaillant valide un billet de loterie de 1 M $ devant le gagnant

Le propriétaire du dépanneur Le Jardin de l’Île `à Salaberry-de-Valleyfield, Denis Michaud a vécu toute une gamme d’émotions vendredi matin au moment où il a du annoncer à l’un de ses clients qu’il remportait un million de dollars au 6/49.

« C’est un client régulier. Tous les vendredis il vient faire faire ses billets. Il disait toujours je vais t’appeler quand je vais gagner 50 M$. Vendredi, quand il est venu, je lui dis, tu ne m’as pas encore appelé. Puis, je valide ses billets. Ça a sonné, comme à l’habitude, mais soudain, une musique différente a joué et j’ai su que c’était un lot spécial », raconte en détail le propriétaire du dépanneur.

« J’ai vérifié et j’ai vu que le chiffre était long. Mais avant de me tourner et de le confirmer au client, je voulais être certain. Je voulais lui dire le bon lot. Il m’a alors demandé si ça allait. Je lui ai demandé à mon tour s’il trouvait que sept chiffres c’était assez. Il a fait toute une face et il s’est pris la poitrine à une main », narre Denis Michaud qui validait alors son premier montant d’un million de dollars.

Ce gain, acheté et validé dans son dépanneur, lui permettra de toucher 1 % du lot. Soit 10 000$.

« Je pensais aussi à ça quand j’ai vu la somme. Ça va permettre de payer des choses pour améliorer le dépanneur », dit celui qui en est propriétaire depuis 19 ans.

Dépanneur chanceux

Au fil de ces deux décennies, le Jardin de l’Île a remis des sommes de 25 000 $ à trois reprises. Deux fois avec des gratteux et une fois à l’Extra.

« Ça fait vivre de grandes émotions de le dire à la personne qu’elle vient de gagner un million de dollars », conclut celui qui a voulu garder anonyme le nom de son client, résident du secteur Grande-Île.

Celui-ci devra joindre Loto-Québec dans les prochains jours pour réclamer son chèque.

Il sera alors possible de connaître l’identité de celui pour qui les vacances estivales 2019 devraient être fabuleuses