Un directeur d’école face à la justice

Le directeur de l’école primaire Notre-Dame-de-L’Assomption à Châteauguay, Alexandre Poirier, est accusé de harcèlement criminel et d’avoir diffusé une image intime non-consensuelle.

M. Poirier a comparu en mars dernier au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il a plaidé non-coupable aux deux chefs d’accusation. Selon l’acte de dénonciation, entre le 15 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, Alexandre Poirier aurait agi dans l’intention de harceler la plaignante « ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée». Le 15 décembre 2019, l’homme de 34 ans aurait « sciemment publié une image intime de la plaignante «sachant qu’elle n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non».

Il sera de retour à la Cour le 28 septembre.

Alexandre Poirier n’a pas voulu émettre de commentaire lorsque Le Soleil de Châteauguay l’a contacté étant donné que le processus judiciaire est en cours.

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS), qui emploie M. Poirier, n’a pas voulu commenter spécifiquement cette affaire ni confirmer s’il était au courant de ces accusations. «De façon générale quand on reçoit des informations au sujet d’un membre de notre équipe, peu importe la nature, c’est pris au sérieux et on fait enquête de notre côté. On traite avec diligence le sujet», explique la porte-parole du CSSDGS, Hélène Dumais.

M. Poirier est toujours à l’emploi de l’école NDA.