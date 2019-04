Un employé d’un dépanneur initie une chasse à l’homme

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

Le caissier d’un dépanneur à Kahnawake a pris en chasse en voiture deux hommes qui tentaient d’y commettre une fraude. La police désapprouve l’initiative.

La poursuite à haute vitesse s’est produite le dimanche 21 avril, vers 15h, dans la réserve, a fait savoir l’assistante chef des Peacekeepers Jody Diabo.

L’employé du commerce a appelé les forces de l’ordre alors qu’il pourchassait les suspects. Les policiers ont arrêté les deux hommes dans Kahnawake. Ils ont comparu en cour mardi matin.

Les Peacekeepers précisent qu’ils apprécient l’aide des citoyens pour protéger la communauté, mais pas la poursuite en voiture. Ils ont fait valoir dans un communiqué, lundi, que des conséquences fâcheuses auraient pu se produire alors que « d’innocents citoyens marchant le long de la rue ont été mis en grand danger ».

« Les gens peuvent nous aider en prenant des photos et des vidéos, en installant des caméras et en restant vigilants en tout temps. Dans le cas où un véhicule serait impliqué, contactez-nous immédiatement avec une description claire de l’endroit et la direction vers laquelle le véhicule se dirige », écrivent-ils dans le communiqué.