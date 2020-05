Un encan des célébrités pour soutenir la Fondation des gouverneurs de l’espoir

La Fondation des gouverneurs de l’espoir a lancé son Encan des célébrités, une façon originale de poursuivre ses activités de financement tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Plus d’une quarantaine d’artistes, athlètes et personnalités publiques offrent un lot de leur cru pour soutenir la mission de l’organisme qui vient en aide aux familles ayant un enfant malade.

Les personnes intéressées à remporter l’un des nombreux dons ont jusqu’au 15 mai 21h pour miser sur le site Web de la Fondation des gouverneurs de l’espoir.

En date du 4 mai, le rôle de figuration dans la série Discussions avec mes parents proposé par son acteur principal François Morency est le lot le plus populaire avec une mise de 600$.

Le paquet-cadeau à thématique Les Pays d’en haut offert par le comédien Vincent Leclerc suit de près avec 520$. À l’intérieur du coffret, les collectionneurs y trouveront un script original annoté, une pièce de monnaie ainsi qu’un cœur sculpté à la main.

Des pièces de vêtements griffés, des items autographiés, des rencontres virtuelles et des chansons écrites sur mesure sont aussi du lot. Il est même possible de faire remplir sa déclaration de revenus 2019 par le chroniqueur financier François Gagnon. Des lots mystères sont également disponibles pour les plus aventureux.

Pour sa part, Steve Bégin, de Candiac, offre l’unique exemplaire du chandail des Stars de Dallas qu’il a porté pendant ses 20 matchs avec l’équipe. De son côté, Guillaume Latendresse, de Sainte-Catherine, propose aux intéressés de souper au restaurant avec lui et son ex-coéquipier Maxim Lapierre. Jusqu’à présent, ces deux lots ont chacun récolté 300$.

Tous les fonds amassés grâce à l’encan seront directement versés à la Fondation des gouverneurs de l’espoir, précise cette dernière.

Chaque année, l’organisme verse 168 000$ à des familles dont l’un des enfants est atteint du cancer ou d’une malade orpheline. Chacune d’entre elles peut recevoir jusqu’à 800$ par mois pour couvrir les frais d’épicerie, d’essence et de pharmacie. Il offre aussi de l’accompagnement pendant cette période difficile.