Un entrepreneur candiacois reçoit une bourse de 25 000 $

Guillaume Parent, cofondateur et président de l’entreprise Gallea, a obtenu une bourse de 25 000$ lors de l’événement LADN Montérégie, qui s’est tenu en mars.

Un total de huit entrepreneurs ont été récompensés par la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). Ils seront accompagnés gratuitement pendant un an par le service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship gratuitement pendant un an.

Ces bourses sont remises à des entrepreneurs de 18 à 35 ans pour la création ou le développement d’une nouvelle entreprise. M. Parent, résident de Candiac, a cofondé Gallea en 2017. Son projet permet à des artistes locaux d’exposer dans des commerces de la région en passant par un site Web.