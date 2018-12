Un épicier indépendant jongle avec l’idée de s’établir à Delson

Crédit photo : Gracieuseté - Journal Canada-français

Le marché d’alimentation Pasquier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, évalue la possibilité d’aménager une succursale dans le local de l’ancien Provigo à Delson, mais rien n’est coulé dans le béton.

«Si vous me demandez si on a un intérêt pour cet emplacement, c’est oui, réagit Robert Paquette, copropriétaire avec ses deux frères du commerce, lorsque contacté par Le Reflet en réaction à des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines. Cependant, rien n’est signé ni attaché pour le moment. Est-ce que ça va aboutir? C’est ce qu’on regarde.

M. Paquette explique avoir été approché par la direction du centre commercial peu avant la fermeture de l’épicerie Provigo en juillet. Il a d’ailleurs visité les lieux à l’époque.

Depuis, les frères Paquette étudient les coûts et la faisabilité du projet. Les négociations se poursuivent notamment avec les propriétaires du centre commercial, mais aussi la Ville, puisque Pasquier voudrait agrandir le local de 64 000 pieds carrés.

«Notre concept est d’offrir un marché très compétitif dans une très grande surface. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 90 000 pieds carrés vendant et 150 000 pieds carrés d’entrepôt», explique celui qui gère cette épicerie familiale indépendante avec sa famille.Le marché qui a revu sa mission en 2010 offre aussi presque 100 places pour manger, des salles de réception et communautaires, précise M. Paquette.

«Des clients de la région de Delson nous demandent si c’est vrai qu’on va ouvrir un Pasquier dans la région.» -Robert Paquette, copropriétaire

Selon lui, Pasquier constitue «un nouveau concept unique au Québec», qui veut donner le goût aux clients de faire leur épicerie en devenant une «destination» prisée pour eux.

«Notre offre est uniquement alimentaire et on met l’accent sur les produits périssables à 60%, dit-il. Notre aménagement est très boutiquier avec des produits spécialisés; on compte une pâtisserie, une boulangerie et le plus gros département de viande au Canada, etc. On mise aussi sur le service conseil aux clients.»

La venue à Delson ferait du sens pour Pasquier, selon les copropriétaires.

«Le bassin de population de Delson, Candiac et Saint-Constant ressemble à celui de Saint-Jean. C’est aussi la même clientèle familiale», note M. Paquette.

Ouverture d’un Pasquier à Granby

Pasquier prendra de l’expansion, puisqu’il ouvrira une deuxième succursale prochainement à Granby, ce qui permettra de créer environ 200 emplois. À cet endroit, il s’agit d’une construction neuve.