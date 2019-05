Un espace de travail partagé à Châteauguay

Crédit photo : Clinic Design pour Développement Loiselle

À vendre depuis quelques années, l’ancien édifice vacant de la Caisse Desjardins de la rue Principale à Châteauguay a trouvé preneur.

Un entrepreneur, Patrick Loiselle, y démarrera un premier espace de travail partagé dans la municipalité. Il s’agit d’un deuxième établissement sous la bannière Au Bureau.co pour l’entreprise qui offre déjà le concept à Salaberry-de-Valleyfield depuis mai 2017.

L’achat de l’immeuble situé au 65, rue Principale et les rénovations représentent un investissement de plus d’un million de dollars. L’endroit abritera 14 bureaux privés, 12 postes de travail en aire ouverte, une salle de conférence, une cuisinette et un café, détaille M. Loiselle.

«Nous pourrons accueillir une trentaine de personnes», note-t-il.

À Valleyfield, un courtier immobilier, un notaire et un psychologue occupent entre autres les locaux. À Châteauguay, confie M. Loiselle, il cible particulièrement les gens désireux de se soustraire à la traversée du pont Mercier et qui peuvent travailler à distance.

«Travailler à la maison, je l’ai fait, et, un moment donné, c’est déprimant. Tu es tout seul. Il manque l’aspect social. Les gens qui font du coworking peuvent socialiser, dîner ensemble, aller prendre une marche à l’heure du lunch», illustre l’homme d’affaires, qui opère seul sa petite entreprise de cotravail.

«Tout se fait par internet», note-t-il.

Les intéressés pourront louer un espace au mois, à la semaine, la journée ou en blocs d’heures pour des besoins bien précis. Par exemple, une entrevue d’embauche avec un employé d’une entreprise concurrente ou une réunion de personnel, illustre M. Loiselle.

Le tarif mensuel de base sera d’environ 475$ pour un bureau privé et 275$ pour un espace ouvert.

L’occupation est prévue cet été.