Bon bon bon, je vous entends déjà me dire que la souplesse n’est pas donnée à tout le monde… On visionne jusqu’à la fin s’il vous plait!

Premièrement, on s’étire à droite, puis on s’étire à gauche. C’est important d’être bien balancé.

Dernière étape, mais non la moindre: on s’en va faire sa journée! Moins difficile que prévu, non?

Article publié sur francoischarron.com le 29 avril 2020