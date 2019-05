Un feu de cabanon endommage deux résidences avoisinantes

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine sont intervenus pour maîtriser un feu qui a ravagé un cabanon de la rue Brosseau, à Saint-Constant, vers 23h20, le 26 mai.

En raison de la chaleur du braisier, deux résidences voisines ont subi des dégâts.

«Le cabanon est une perte totale. Le revêtement en vinyle, une clôture et un spa ont été endommagés. Au total, 20 pompiers étaient sur les lieux. On ne déplore aucun blessé et les occupants des propriétés voisines du cabanon ont été évacués», a déclaré Patricia Traversy, responsable des communications à la Régie.

La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée. L’équipe des Berges du Roussillon mène l’enquête.