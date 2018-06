Un Ford Explorer hybride pour la police

Article par EcoloAuto

Après avoir annoncé plus tôt cette année que la prochaine génération du VUS Explorer serait offerte en version hybride, Ford a annoncé la semaine dernière son intention d’électrifier le Police Interceptor Utility, un véhicule utilitaire sport destiné aux forces policières américaines et basé sur le VUS intermédiaire de la marque.

Selon Ford, l’avantage principal de cette décision est l’économie de carburant. Avec un moteur hybride, le Ford Police Interceptor Utility consommera 40% moins de carburant que le moteur V6 du Interceptor actuel. Le moteur hybride combinera un V6 de 3,7 litres avec un moteur électrique et une batterie lithium-ion, mais on n’en sait pas plus sur les spécifications de la motorisation.

Ford est au cœur d’un changement de philosophie qui touche à l’ensemble de sa gamme. Le manufacturier américain avait notamment indiqué le mois dernier qu’il comptait retirer la grande majorité des voitures de sa gamme au profit des VUS. En janvier dernier, Ford a aussi annoncé son intention d’offrir six véhicules électrifiés d’ici 2022 et que tous ses VUS seraient offerts avec un moteur hybride.

Avec le Interceptor Utility, Ford souhaite probablement démontrer qu’un véhicule hybride peut être viril tout autant qu’un VUS traditionnel. On souhaite pour le constructeur que la stratégie fonctionne.

source:ecoloauto.com