Un Ford F-150 Shelby de 750 chevaux débarque aux Émirats Arabes Unis

Article par Olivier Beaulieu

En novembre 2015, le manufacturier Ford nous présentait à l’exposition SEMA une version survitaminée de sa populaire camionnette : le Ford F-150 Shelby, une machine de guerre offrant un généreux 750 chevaux. Vendue en édition limitée, cette camionnette s’est évidemment envolée comme des petits pains chauds aux États-Unis, mais quelques exemplaires ont tout de même trouvé leur chemin jusqu’aux Émirats Arabes Unis. Imaginez un instant vous balader à bord de cette bête dans le désert et sauter des dunes. Voici un terrain de jeu très intéressant pour une telle camionnette!

Effectivement, quoique Ford ne soit pas très présent dans les Émirats, un importateur a pu mettre la main sur 24 variantes différentes de la camionnette Ford, dont la déclinaison Shelby. Et comme si ce n’était pas suffisant, le détaillant a mis la main sur une version nommée F-150 Shelby Raptor Baja, conçue spécialement pour affronter les sentiers hors route. Le vice-président senior de la succursale Helal Hanei Omar déclare que « le F-150 Shelby est un véhicule stylisé qui offre plus de puissance et de performance pour les déplacements urbains, alors que le Shelby Raptor Baja est fait pour la conduite extrême hors route. Ils arrivent à point alors que la saison du hors route débute sous peu. Ces véhicules ne passeront assurément pas inaperçus sur les dunes des Émirats Arabes Unis! »

Selon les données de Shelby, cette déclinaison est munie du moteur V8 de la Mustang, un 5,0 litres déjà bien connu chez le constructeur qui offre 395 chevaux. Cependant, ce dernier moteur peut être suralimenté pour développer 750 chevaux. Pour ce faire, l’équipe a ajouté plus de 45 pièces Shelby dans la camionnette. Côté mécanique, cette déclinaison est équipée d’une suspension BDS avec des amortisseurs développés par Fox. En plus, on a équipé ledit véhicule de pneus BFGoodrich K02 et on a modifié l’échappement pour y insérer un système performance de Borla. Au niveau de la déclinaison Shelby Raptor Baja, peu de détails mécaniques ont été dévoilés. On sait seulement que plusieurs options mécaniques sont adaptées pour offrir une meilleure conduite hors route.

Six couleurs sont offertes par l’équipe Shelby, mais le détaillant des Émirats ne mentionne pas quelles seront les couleurs offertes dans sa salle de montre. Selon les informations fournies par le détaillant et la déclinaison choisie (de base ou suralimentée), la camionnette se détaillera entre 156 000 $ et 184 000 $ canadiens, une majoration des prix de plus de 50% si on les compare avec le PDSF annoncé par Shelby. Mais quoi de mieux qu’un désert de sable pour essayer un tel bijou, n’est-ce pas?