Un Ford Hennessey VelociRaptor 6X6 très rare est à vendre. À qui la chance?

Article par Olivier Beaulieu

Parmi les voitures-concepts et modifiées cool que l’on retrouve sur le marché, les camionnettes sont souvent les modèles qui attirent le plus l’attention. Elles sont populaires, tape-à-l’œil et complètement inutiles pour le commun des mortels. Et c’est exactement le cas du Ford Hennessey VelociRaptor 6X6 qui a été produit seulement en 50 unités. Sachez d’ailleurs qu’un exemplaire de cette camionnette époustouflante est à vendre à l’encan pour la coquette somme de 349 000 $ américains. Qui dit mieux?

La camionnette qui semble être une réponse américaine au Mercedes-AMG Classe G 6X6 est plutôt impressionnante. On parle ici d’un mastodonte mu par un moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres qui a reçu une surcharge de cavalerie pour un total de 600 chevaux sous le capot. Cette camionnette, si on peut l’appeler ainsi, est montée sur un ensemble de roues de 20 pouces, de pneus hors route de 37 pouces et sur une suspension élèvant le véhicule de 7 pouces.

Le VelociRaptor 6X6 devrait être livré en janvier 2019. Hennessey annonce un prix de départ de 375 000 $ américains, montant qui peut rapidement grimper selon les équipements sélectionnés tels des freins Brembo et une peinture personnalisée. Cela dit, on n’en sait que très peu au sujet de ses réelles capacités hors route. Le site d’enchères eBay vend cependant une édition de ce 6X6 pour la somme de 349 000 $ américains, un généreux rabais de 26 000 $! À qui la chance?