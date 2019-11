Un forum régional sur le recrutement des 50 ans et plus

La Montérégie-Ouest sera l’hôte du forum régional Marché du travail, Misons sur les 50 ans et plus, organisé dans le cadre de Générations au travail, réussir ensemble! pour inciter les entreprises à recruter davantage la main-d’œuvre expérimentée et à développer des bonnes pratiques pour les maintenir plus longtemps en emploi. L’événement se tiendra le mardi 26 novembre, de 9h à 15h30 à l’Hôtel Plaza Valleyfield à Salaberry-de-Valleyfield.

En Montérégie, ce forum est organisé en partenariat avec Vision Travail, Développement Vaudreuil-Soulanges, la Mutuelle d’attraction, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, la SADC du Suroit-Sud et le CLD.

Plus de 100 dirigeants d’entreprises, gestionnaires de ressources humaines, représentants syndicaux et partenaires du marché du travail sont attendus. Le forum vise à sensibiliser à la valeur ajoutée que représente l’embauche de travailleurs et travailleuses plus âgés et à outiller les organisations à mettre en place de bonnes pratiques d’attraction et de rétention de la main-d’oeuvre expérimentée.

Au programme

L’économiste et professeur émérite, Pierre Fortin, expliquera pourquoi le Québec fait face à la pénurie, mais surtout comment y faire face pour maintenir la productivité de nos entreprises. Des travailleurs témoigneront de leur parcours en emploi, un panel de partenaires du milieu du travail de la région fera part de ses analyses et de ses initiatives pour miser sur les 50 ans et plus et une table ronde d’entreprises partagera leurs bonnes pratiques de recrutement et de maintien en emploi.

Alexandre Gagnon de la Fédération des chambres de commerce du Québec présentera quelques conditions à mettre en œuvre au plan régional et national à partir des conclusions d’une étude de la FCCQ, Les travailleurs expérimentés, un potentiel sous-exploité.

Ce forum est animé par la comédienne, journaliste et animatrice Sophie Stanké.

(Source: Générations au travail, réussir ensemble ! – Association québécoise de gérontologie)