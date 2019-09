Un fraudeur par cartes de crédit recherché

La Régie intermunicipale de police Roussillon est à la recherche d’un suspect de plusieurs fraudes par cartes de crédit survenues le 22 mai dans des commerces de La Prairie et Brossard.

Vers 20h, le suspect se rend dans des pharmacies et des épiceries et fait plusieurs transactions frauduleuses.

«Il paie différents items, dont du parfum, de la nourriture et des cigarettes, à l’aide du paiement sans contact avec deux cartes de crédit appartenant à un résident de La Prairie», indique la police.

Le suspect

Le suspect, un homme âgé entre 30 et 40 ans, a été filmé par les caméras de surveillance de plusieurs commerces. Il a le teint basané, mesure 1,83m (6 pi) et pèse 90 kg (200 lb). Au moment des événements, il portait un chandail gris, un short en jeans trois quart bleu foncé et une casquette noire.

Toute information à son sujet peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 417. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.

(Source: Régie intermunicipale de police Roussillon)