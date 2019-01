Un girafon voit le jour au Parc Safari

Crédit photo : Gracieuseté - Parc Safari

Un girafon est né le 8 novembre au Parc Safari à Hemmingford. Il s’agit de la deuxième girafe à y naître depuis cinq ans.

L’animal pèse désormais près de 200 livres et mesure 6 pieds et 3 pouces.

«La petite girafe est en parfaite santé et sera élevée par sa mère, Kigalie, et ses tantes, Agathe et Victoria», laisse savoir le Parc Safari par voie de communiqué.

La direction du Parc souhaite avoir l’aide du public pour trouver un nom à l’animal. Les propositions peuvent être envoyé sur la page Facebook officielle du Parc Safari.

Le directeur zoologique, Francis Lavigne, a assisté la maman girafe pour la naissance.

Il confie que cet événement est «un baume au cœur», puisque Molson, le père du girafon, est décédé ce printemps.

«Nous sommes d’autant plus heureux car nous aurons bientôt un nouvel habitat pour nos girafes», ajoute-t-il.

Dès septembre, les maisons seront complètement refaites et de plus grands espaces seront aménagés pour le girafon et sa famille.

