Un guide favorise les relations interculturelles au travail dans la MRC de Roussillon

L’Alliance carrière travail a lancé son guide Espace vivre ensemble le 19 mai. Le document interactif offre un espace destiné aux employeurs et employés afin de favoriser le rapprochement entre les immigrants et leur société d’accueil.

«On voulait vraiment créer un guide qui n’est pas un guide, qui se démarque de ce que l’on voit habituellement, souligne la conseillère en emploi chez l’Alliance carrière travail Mare-Ève Hamon. Le résultat est donc un guide non standard, créatif, ludique, un outil multimédia interactif où le lecteur est propulsé dans des situations d’apprentissage.»

Le document de 47 pages prend donc forme sous cinq modules qui proposent un survol des approches théoriques comme les codes culturels ou l’interculturalisme québécois, des mises en situation ainsi que des questions d’exploration et de réflexion.

Par exemple, dans le chapitre concernant les codes culturels, on présente les points de vue opposés entre le Québécois de naissance et le Québécois d’adoption par rapport à une situation donnée, bonifiés de la remarque d’une conseillère, d’une astuce, des concepts brièvement expliqués, en plus de liens vers des vidéos montrant une mise en situation et fournissant des explications plus approfondies.

«Notre objectif avec tout ça, c’est de rendre disponible cet instrument pédagogique pour saisir les nuances de l’interculturalisme, du multiculturalisme et avoir des stratégies comme résident, employé, employeur pour travailler à l’ouverture interculturelle», affirme la directrice générale d’Alliance carrière travail Élise Tessier.

De plus, plusieurs liens sont intégrés au document pour amener le lecteur vers des vidéos explicatives, des propositions d’approfondissement sur les sujets ou des capsules de conférenciers et professionnels qui exposent leur vision des choses.

Créé en entièreté durant le confinement, le guide est le point culminant du projet Vivre ensemble: s’unir pour mieux grandir de l’organisme, qui visait un rapprochement interculturel inclusif à travers notamment une série d’ateliers virtuels.

«Le guide est appelé à évoluer, c’est pour ça qu’on l’appelle un espace, illustre pour sa part l’ambassadrice du projet Vivre ensemble Rachida Azdouz. Ce n’est pas un cadre ou une boîte à outils, mais plutôt un sentier où il y a des balises pour se repérer dans le sujet sans avoir à tout prendre. C’est vraiment l’idée du vivre ensemble comme quelque chose de dynamique et de vivant.»

Financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec grâce au programme mobilisation diversité, le guide Espace vivre ensemble sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site Web de l’organisme. Il sera disponible pour les employeurs, mais aussi pour toute la population.

Alliance carrière travail est un organisme de Brossard qui offre des services d’aide de recherche à l’emploi à travers l’agglomération de Longueuil et la MRC de Roussillon.