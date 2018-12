Un hockeyeur de Candiac choisi au sein d’Équipe Canada Est

Crédit photo : Gracieuseté - Remparts de Québec

L’ex-Riverain du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine Thomas Caron fait partie des 22 joueurs qui se sont taillé un poste au sein d’Équipe Canada Est en vue du Défi mondial de hockey junior A qui se tiendra du 9 au 16 décembre, en Alberta.

Le hockeyeur de Candiac participera pour la première fois à cette compétition qui réunit des joueurs de 20 ans et moins évoluant dans les circuits de junior A en Europe et en Amérique du Nord. Cette saison, le joueur de 18 ans partage son temps entre les Inouk du Cégep de Granby dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec et les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Thomas Caron sera en terrain familier en Alberta, puisque l’entraîneur d’Équipe Canada Est, Patrick Bosch, est celui qui le dirige avec les Inouk. L’ex-Riverain est le 3e meilleur marqueur de sa formation junior avec 32 points en 18 parties.

Le tournoi regroupera deux équipes canadiennes. Les États-Unis, la Suisse, la Russie et la République tchèque prennent également part à la compétition.

Carl-Olivier Dignard, de Candiac, et Frédérick Théoret, de Saint-Constant, ont aussi participé au camp de sélection, du 2 au 4 décembre, mais ils n’ont pas été retenus dans l’alignement final de 22 joueurs.