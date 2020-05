Un homme atteint du cancer doit attendre pour sa chirurgie

Un résident de la Rive-Sud atteint d’un cancer pulmonaire subit des traitements de chimiothérapie, après que la chirurgie pour retirer sa tumeur, qui devait être réalisée en avril, ait été reportée à une date ultérieure. Dans une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, il lance un appel à l’aide, puisqu’il a peur que sa santé se détériore d’ici à ce que l’opération ait lieu.

Pierre Taillefer a reçu le diagnostic en février, alors qu’il s’était d’abord rendu à l’hôpital pour une chute en ski.

«Ma vie a basculé en pleine pandémie, raconte-t-il à l’écran. Ç’a été un choc.»

Ayant vu sa chirurgie être reportée par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), l’homme est traité en attendant à l’hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Il a l’impression que les cas de cancer sont «mis en veilleuse» pour favoriser ceux de la COVID-19.

«Notre ministre de la Santé dit pourtant que les chirurgies urgentes seront pratiquées. Mais en réalité, qu’est-ce qui est le plus urgent quand on sait que 22 000 Québécois mourront du cancer cette année? Il y aura toujours des urgences plus urgentes que d’autres», fait-il valoir.

«Est-ce que le cancer va se généraliser au point où il ne sera plus opérable?» -Pierre Taillefer

M. Tailler précise qu’il reçoit un appel du CHUM chaque semaine pour s’enquérir de sa santé.

«Mais je n’ai toujours pas la certitude que je serai opéré, enchaîne celui qui se demande s’il fera partie des statistiques de décès. Pas de date, pas de planification. Je veux vivre! Il faut mettre fin à cette situation qui n’a aucun sens.»

Suivi serré

Pour sa part, le CHUM se dit sensible à la situation du résident de la Rive-Sud, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans la même situation. Il rappelle que des suivis serrés des patients sont effectués.

«Dès le début de la pandémie, le CHUM a mis en place un comité de surveillance des activités chirurgicales qui se réunit chaque jour pour établir la liste des patients qui seront opérés suivant la priorisation faite par les médecins de chaque discipline», explique Lucie Dufresne, conseillère en communication et relations avec les médias.

Elle ajoute que les patients qui doivent être opérés en priorité le sont et que le centre hospitalier suit les directives émises par le ministère de la Santé pour les décisions au bloc opératoire.

«Soyez assurés que les décisions sont prises dans le meilleur intérêt des patients et des équipes, suivant l’évolution de la pandémie. Notre priorité est d’assurer la qualité et la sécurité des soins.»