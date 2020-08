Un homme de la Rive-Sud parmi les 6 criminels les plus recherchés au Québec

Youcef Abderahim Bouras se trouve parmi les 6 criminels les plus recherchés de la province. Il serait l’auteur d’un meurtre au premier degré survenu à Longueuil en octobre 2017.

La victime avait été atteinte par balle à la suite d’une altercation survenue derrière le 90, boul. Sainte-Foy, dans l’arr. du Vieux-Longueuil, en début de soirée le 15 octobre 2017. Retrouvé dans un état grave par les policiers, Muhammad Adhane, 18 ans, avait rapidement été transporté dans un centre hospitalier de la Rive-Sud, où il avait succombé à ses blessures.

Un homme habillé en foncé aurait été vu prenant la fuite peu avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

Le suspect de 23 ans, considéré comme armé et dangereux, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien. Youcef Abderahim Bouras qui a la double citoyenneté canadienne et algérienne, a la peau blanche, les yeux et les cheveux bruns, mesure 1m74 (5’8 ») et pèse 61 kg (134 lb).

Toute personne qui détiendrait de l’information permettant de localiser le suspect peut contacter Échec au crime au 1 800 711-1800 ou à www.echecaucrime.com, ou communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à cic@surete.qc.ca. (G.M.)