Un homme décède dans les toilettes d’un dépanneur à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Érick Rivest

Le coroner enquête sur la mort d’un sexagénaire de Delson survenue dans les toilettes du dépanneur Couche-Tard à Saint-Constant, le dimanche 28 avril, en soirée.

«L’homme a demandé à utiliser les toilettes et le commis lui a remis la clé. Après plusieurs minutes, le commis est allé voir parce que la clé ne lui avait pas été retournée. C’est à ce moment qu’il a découvert l’homme étendu sur le sol et qu’il a contacté les secours», rapporte Sandra Blouin, agente aux relations médiatiques et communautaires à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Le décès n’est pas de nature suspecte, puisque l’homme avait des problèmes de santé connus, précise-t-elle.