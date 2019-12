Un homme en attaque deux autres avec un bâton de baseball à Saint-Constant

Une altercation entre trois hommes a eu lieu dans un dépanneur situé à l’intersection des boulevards Monchamp et Sainte-Catherine, à Saint-Constant, le 29 novembre, vers 22h15.

«Le suspect s’est rendu au commerce et s’en est pris physiquement au caissier et à son ami à la suite d’une mésentente qui n’a aucun lien avec le commerce», explique Karine Bergeron, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Elle indique que l’homme âgé dans la vingtaine et résident de Montréal était armé d’un bâton de baseball. Il a été arrêté et libéré avec une promesse de comparaître et des conditions à respecter.

«Les victimes, deux hommes de 18 ans et 20 ans, n’ont pas subi de blessures graves», précise Mme Bergeron.