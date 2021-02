Un homme porté disparu sur la Rive-Sud

Les policiers de Longueuil sont à la recherche de Sammy Haché, qui a été vu pour la dernière fois le 25 septembre 2020.

L’homme de 40 ans a les cheveux châtains et les yeux bruns. Il mesure 1m83 (6′) et pèse 79 kg (175 lb). Il s’exprime en français et en anglais.

Au moment de sa disparition, il portait une veste à carreaux rouges et noirs ainsi qu’un chandail orange fluo.

L’homme pourrait se trouver dans un refuge pour personnes itinérantes.

Les policiers craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui détient de l’information à propos de Sammy Haché ou qui pense l’avoir aperçu est priée de contacter le Service de police de l’agglomération de Longueuil en composant le 9-1-1.