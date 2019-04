Un homme utilise un billet de 100$ contrefait à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

La police cherche un individu qui a utilisé un billet de 100$ canadiens contrefait pour régler sa facture dans une épicerie à Candiac, le 14 février.

L’homme a payé une caisse de couches et un paquet de cigarettes avec le faux billet. De race noire, le suspect a environ 25 ans, les cheveux courts noirs et les yeux bruns. Au moment des événements, il portait un manteau noir avec un col de fourrure, un jean bleu et une longue chaîne en argent.

Toute information le concernant peut être signalée au lieutenant-détective Joshua Tafler par téléphone au 450 638-0911, poste 455, ou de façon anonyme à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne à echecaucrime.com.