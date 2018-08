Un Honda Ridgeline 2018 pour remplacer un Toyota Tundra 2005?

Article par Antoine Joubert

Bonjour Antoine,

Je possède un Toyota Tundra 2005 de 276 000 km dont je suis très satisfait. Cependant, il est temps de le changer et j’ai dans l’œil le Honda Ridgeline. Je ne remorque rien, ne charge que peu, mais j’aime la polyvalence d’une camionnette. Croyez-vous que sa fiabilité sera aussi bonne que celle de mon Tundra?

——————–

Bonjour Mario,

Effectivement, le gros avantage du Tundra demeure sa fiabilité. Et vous en avez eu la preuve. Maintenant, il est clair qu’en considérant vos besoins, l’achat d’un nouveau Tundra serait inutile. D’une part pour une question d’encombrement, puisque la génération actuelle est passablement plus encombrante que la vôtre, mais aussi parce que la consommation d’essence demeure extrêmement élevée.

En passant à la camionnette Ridgeline, vous perdrez évidemment en capacité de remorquage, mais gagnerez pour tout le reste. Plus confortable, plus maniable, plus pratique grâce à son coffre intégré à la caisse et ses places arrière modulables, et vraiment plus économique à la pompe. Attendez-vous d’ailleurs à une moyenne de consommation combinée d’environ 11 litres aux 100 km, laquelle grimpera légèrement durant la saison froide. Vous apprécierez également l’efficacité de son rouage intégral, ainsi que l’aménagement finement étudié de son habitacle. Et oui, sans aucun doute, vous aurez droit avec le Ridgeline à une fiabilité sans faille. Il faut rappeler que ce véhicule dérive directement du Honda Pilot, reprenant les mêmes éléments mécaniques et structuraux. On a cependant pris soin de remplacer quelques pièces de suspension pour le renforcer légèrement.

Vous pouvez donc choisir le Ridgeline les yeux fermés, l’esprit tranquille, sans même vous demander s’il aura une aussi bonne durée de vie que votre véhicule actuel. Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, je vous invite à observer le prix et la condition générale des Ridgeline 2006 et 2007, qui se vendent encore cher et qui pour la plupart, sont loin d’avoir terminé leur carrière.