Un important réseau de trafic de stupéfiants démantelé sur la Rive-Sud

Le 10 juin, 6 hommes et 4 femmes ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants, à la suite d’une série de perquisitions menées le 25 septembre dans l’arr. de Greenfield Park et à Saint-Constant, Chambly, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville et Drummondville.

L’opération a été menée par les policiers de la division d’enquêtes et de coordination du crime organisé Montérégie et Rive-Nord de la Sûreté du Québec, de la division d’enquête MRC Drummondville, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et de la Régie intermunicipale de police de Roussillon.

Les perquisitions de l’automne dernier avaient permis aux agents de saisir plus de 680 grammes de cocaïne, plus de 1200 grammes de cannabis illégal, plus de 6100 comprimés de métamphétamines et plus de 2100 comprimés de médicaments contrefaits. Les enquêteurs avaient également mis la main sur quelques armes ainsi que 30 000$ en argent comptant.

Selon l’enquête, le réseau faisait la distribution de stupéfiants à Saint-Hyacinthe, Drummondville et Trois-Rivières.

Les 10 individus, qui ont entre 25 et 42 ans, étaient tous visés par un mandat d’arrestation. Ils ont été libérés avec diverses conditions à respecter. (G.M.)