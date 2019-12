Un individu arrêté pour le vol de données de cellulaires de personnalités connues

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté un individu de Québec en lien avec le vol de données de plusieurs personnalités publiques.

TVA Nouvelles avait révélé plus tôt cette semaine qu’un individu avait piraté des dizaines de téléphones cellulaires de vedettes, dont celui de l’animatrice Véronique Cloutier et de joueurs du Canadien de Montréal et des Kings de Los Angeles.

Pascal Desgagnés, 45 ans, fera face à des accusations de vol d’identité, de fraude à l’identité, de méfait à l’égard de données informatiques, d’utilisation non autorisée d’un ordinateur et d’utilisation frauduleuse d’un mot de passe.

Le SPAL a entrepris cette enquête en mai 2018, à la suite du dépôt d’une plainte par une victime.

Plusieurs victimes au Canada ainsi que certaines aux États-Unis ont été identifiées par les enquêteurs. Il n’y aurait aucun lien entre les victimes, qui ne connaissent pas le suspect. L’individu aurait agi seul.

Des perquisitions ont eu lieu à son domicile, sur des sites Web, sur des tours d’ordinateur ainsi que sur divers dispositifs informatiques. Les données subtilisées auraient été utilisées à des fins personnelles uniquement.

Desgagnés sera détenu jusqu’à sa comparution, prévue jeudi à Québec.