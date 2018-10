Un individu suspect suit un élève de l’école Plein-Soleil

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un élève à vélo fréquentant l’école primaire Plein-Soleil à Candiac a été suivi par un individu à bord d’un véhicule alors qu’il retournait à sa maison. L’événement est survenu le jeudi 25 octobre.

La direction de l’établissement a envoyé une lettre pour prévenir les parents à cet effet.

«(…) l’enfant a eu le bon réflexe de s’éloigner le plus rapidement possible du véhicule et de rentrer à la maison. On ne connaît pas les intentions réelles de cet individu», indique la missive.

La Régie intermunicipale de police Roussillon a été mise au courant de la situation et une surveillance particulière autour de l’école a été demandée aux policiers.

Conseils

L’école Plein-Soleil rappelle aux élèves de suivre les conseils suivants lors de leur déplacement:

Ne pas se déplacer seul dans la rue, mais plutôt marcher en groupe;

Ne pas parler à des inconnus;

Ne rien accepter d’un inconnu;

Ne pas demeurer près du véhicule d’un inconnu qui lui pose des questions;

Ne jamais accompagner un inconnu;

Ne jamais monter à bord du véhicule d’un inconnu, et ce, peu importe la raison.