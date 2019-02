Un jeune planchiste vise le sommet

Sidney Ragot a dévalé ses premières pentes à l’âge de 4 ans en suivant les traces de son père. Maintenant âgé de 11 ans, il participe à toutes les compétitions de planche à neige possible afin de se tailler une place sur les podiums.

Pierre Ragot a rapidement transmis sa passion à son fils, sans avoir à le pousser.

«Il n’a jamais trouvé ça difficile. Déjà petit, il voulait attacher ses bottes, se lever sur sa planche et descendre du remonte-pente par lui-même», raconte-t-il.

Celui-ci fait de la planche à neige depuis une trentaine d’années, mais il n’a jamais compétitionné.

Sa conjointe, Devon Reid, souligne que c’est grâce à son autonomie que son beau-fils performe autant dans ce sport.

«Sidney n’a pas froid aux yeux», confirme son père.

Compétitions

Sidney Ragot est entré dans le monde compétitif de la planche à neige en 2018. Depuis, il a participé à une quinzaine d’événements et a remporté deux médailles de bronze dans la catégorie 10 à 11 ans, à la compétition provinciale de Québec Snowboard au début de janvier et aux Axis Junior Games au mont Gabriel, le 26 janvier.

Il s’entraîne deux à trois fois par semaine. La plupart du temps, il dévale les pentes du mont Belle Neige dans les Laurentides. Il pratique aussi des figures sur un trampoline. L’été, il fait de la planche à roulettes pour développer ses habiletés.

«Des fois, je tombe et c’est dur. Ça m’arrive de me décourager, mais je me relève et je continue.»

-Sidney Ragot