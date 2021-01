Un kilomètre à vol d’oiseau pour le chien, c’est ok

Le gouvernement du Québec autorise les gens à sortir leur chien « dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de leur résidence » pendant le couvre-feu effectif de 20h à 5h.

Il existe un site web, CalcMaps, qui permet de voir concrètement l’aire permise autour d’une adresse donnée, révèle le chroniqueur François Charron dans un article publié sur lereflet.qc.ca.

À la suite de la parution, un lecteur, Tristan Léonard, a réagi : « J’imagine les avocats : 1 km à pied ou à vol d’oiseau ? Je me suis amusé à tester ça avec le « mesureur de distances » de Google Map. À vol d’oiseau 1 km me donne accès à des endroits situés à 2 km de distance de chez moi et je reste « à campagne » ! J’imagine en ville. »

Le Soleil de Châteauguay a contacté le Service de police de Châteauguay pour en avoir le cœur net.

L’agente Jenny Lavigne a confirmé que l’application CalcMaps est « très pratique » pour mesurer la distance d’un kilomètre.

« Les policiers évaluent chaque situation et font preuve de jugement », a précisé la policière.