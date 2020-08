Un Laprairien signe un livre satirique sur le monde du travail

En lisant les stratégies du philosophe Machiavel pour devenir prince et le rester, Simon Lord a fait le parallèle avec les techniques dont usent parfois des «carriéristes qui magouillent pour grimper les échelons». Le sujet est devenu celui de son premier livre titré Réussir sa carrière sans s’éreinter, paru en mars.

Son «guide pratique et machiavélique pour connaître le succès au travail» a été écrit sur un ton faussement sérieux avec une touche d’humour, explique l’auteur de La Prairie, également photographe et économiste.

«Je présente toutes les techniques loyales et déloyales pour avoir du succès dans sa carrière: comment être incompétent peut nous aider à avoir de l’avancement; pourquoi il faut toujours avoir l’air passionné, même et surtout si ce n’est pas le cas; comment jouer la comédie pour réussir l’audition qu’est l’entrevue d’embauche, etc.» détaille-t-il.

M. Lord raconte qu’il a «ri jaune» en faisant plusieurs comparaisons entre les stratégies de Machiavel et le milieu du travail. Il a notamment pensé à un gestionnaire qui demande constamment à un employé temporaire s’il a travaillé plus de 300 jours, parce qu’après 325, il doit lui offrir une permanence et des conditions de travail.

«Ce livre-là devrait remettre les pendules à l’heure, croit l’auteur âgé de 31 ans. L’idée est évidemment d’aider les gens à naviguer sur les eaux troubles dans leur bureau pour éviter de se faire prendre par des collègues ou patrons peu scrupuleux».

Le livre s’adresse autant aux «affamés de gloire et de pouvoir» qu’à ceux qui ne le sont pas et qui veulent se protéger.

«Cette satire du monde du travail expose avec un sens de l’observation tranchant et une ironie bienvenue les tactiques déloyales qui pullulent dans bien des bureaux corporatifs», peut-on lire dans le résumé officiel de l’ouvrage publié sous les Éditions de l’homme contenant 248 pages.