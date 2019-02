Un Laprairien veut poursuivre sa carrière d’acteur aux États-Unis

Crédit photo : Gracieuseté

Installé depuis un peu plus de deux ans à New York, Fred O. Dery, originaire de La Prairie, rêve de faire sa marque en tant que comédien et réalisateur.

«J’ai effectué mes études en acting au Neighborhood Playhouse, pour une durée de deux ans à temps plein jusqu’en mai 2018. Ce conservatoire compte parmi ses diplômés de grands noms du cinéma et du théâtre, tels que Robert Duvall, Steve McQueen, Diane Keaton, Allison Janney, Sydney Pollack et plusieurs autres», raconte le comédien de 27 ans.

«À cette école, un visa d’un an est accordé aux finissants pour pouvoir travailler aux États-Unis. J’ai donc décidé de m’installer de façon permanente à New York, puisque les opportunités de travail sont très nombreuses et accessibles», précise M. Dery par courriel.

Détenteur d’un baccalauréat en sciences humaines de l’Université de Montréal, le Laprairien n’avait pas envisagé sur le coup de devenir comédien.

«Il n’y a pas de meilleur endroit au monde pour moi que sur un plateau de tournage.» -Fred O. Dery

«Avant d’entamer mes études à New York, je travaillais comme coordonnateur de comptes chez DDB Montréal. Je pensais devenir le prochain Donald Draper de la fameuse série Mad Men», poursuit le principal intéressé.

Est-ce difficile de faire sa place aux États-Unis?

«C’est très difficile. La ville de New York est très compétitive et les comédiens sont vraiment le top du top, comme le veut l’expression. Mon accent franco-québécois ainsi que mon look européen me donnent un coup de main pour me différencier des autres», affirme Fred O. Dery.

«Pour ce qui est de l’obtention du visa d’artiste, poursuit-il, les critères sont très stricts et il faut présenter un dossier qui démontre que nous possédons des capacités extraordinaires en art à l’échelle nationale ou internationale pour ces réalisations.»

X-Men

C’est en 2014 que Fred O. Dery obtenu un premier contrat lors du tournage du film X-Men Days of Future Past aux studios MEL’s à Montréal.

«J’ai eu la chance de jouer le rôle d’un agent secret dans une scène, entouré de Michael Fassbender et Peter Dinklage. Le décor du tournage était époustouflant. C’est là que j’ai réalisé la magie du cinéma», souligne ce dernier.

Dernièrement, il a fait une apparition dans la télésérie The Blacklist sur NBC.

«Ce fut mes premières lignes au grand écran. Ce rôle m’a été donné à la suite de ma première audition à New York», souligne-t-il.

Entre deux contrats, le comédien travaille à son compte en tant que photographe et réalisateur.

«Même si j’ai étudié pour devenir comédien, je me dirige de plus en plus vers la réalisation. Je suis très investi dans ce projet et j’ai déjà écrit plusieurs scripts de courts-métrages et de films.»

Il ajoute que la carrière de réalisateur de Denis Villeneuve l’inspire.

«La qualité cinématographique dans ses films est assez intimidante», dit-il.