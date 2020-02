Un menu réconfortant pour un match enlevant

Traditionnellement, depuis maintenant quelques années, je m’amuse à dévoiler mon menu en vue de la réception du Super Bowl.

Je le fais au profit des plus gourmands, afin de les inspirer dans leurs agapes. Cette fois, en compagnie de ma comparse et amie, Roxanne Guérin, de la radio Max 103 à Valleyfield, nous avons passé un bon moment en élaborant nos recettes.

Des plats réconfortants pour un match attendu

Ainsi, parmi les incontournables, on note les crudités et la trempette étagée d’entrée de jeu.

Puis, pour le botté d’envoi, au menu, quoi de mieux qu’un chili fumant et épicé à point. Surtout lorsqu’il est d’inspiration de Kansas City. Après tout, cette année pour le match ultime de la NFL, le cœur de nombreux québécois penchera pour les Chiefs. Pour LDT.

Je demandais ce qu’il y a de mieux qu’un chili. Un chili servi sur une gaufre au pain de maïs. On demeure dans le style sud des États-Unis et on s’en pourlèche les babines.

Enfin, pour la mi-temps, le dessert qui ajoute à l’état de grâce. Un blondie moelleux qui fera la joie des convives. Le blondie est inspiré grandement du brownie, son grand frère, sans le cacao. Un brownie blond. On comprend le principe et quand on y goûte, on en raffole.

Bon appétit et bon match. Go Chiefs Go! Go Laurent Go!