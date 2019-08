Un militaire de La Prairie déployé en Ukraine

Le major Kim Beriault, natif de La Prairie, est présentement en Ukraine pour l’opération UNIFIER. Il participe à l’entraînement militaire en tant qu’instructeur.

Cette mission des Forces armées canadiennes (FAC) vise à soutenir les Forces de sécurité de l’Ukraine (FSU). Pour des raisons de sécurité, la durée du déploiement du major Beriault n’est pas précisé. Les militaires canadiens offrent de l’aide en modernisant et en améliorant les capacités des FSU. Ils encadrent les membres du personnel ukrainien en les conseillant et soutiennent l’élaboration d’instructions individuelles et collectives. De plus, ils offrent leur expertise en génie militaire et en élimination des engins explosifs, puis perfectionnent l’entraînement médical et le secourisme au combat, entre autres.

De La Prairie à l’Ukraine

Le major Beriault est membre du 3e bataillon du 22e régiment royal. Il a étudié à l’école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie avant de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes en 2002. Depuis, il a été déployé en Afghanistan, en Israël et a participé à plusieurs missions d’entraînement au Canada et à l’international.